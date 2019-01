Alquimia refinada: como harmonizar comidas e drinques na sua casa

Não são só os vinhos que acompanham perfeitamente os pratos durante a refeição. Os drinques também formam ótima parceria. Para ir além, a proposta da mixologista curitibana Néli Pereira e da chef paulista Ana Luiza Trajano é usar os mesmos ingredientes – em especial ervas e plantas – no preparo de ambos, comida e bebida. “Carqueja, louro e cataia, por exemplo, vão bem tanto nos pratos quanto nos coquetéis”, afirma Ana Luiza.

Dona do Espaço Zebra, misto de bar e galeria de arte no bairro do Bixiga, em São Paulo, Néli aposta na harmonização por aproximação. “O pão de torresmo pede uma bebida encorpada, que potencialize sua untuosidade. Daí a escolha do rum envelhecido”, explica ela. Um drinque suave, nesse caso, não seria boa pedida. Já o espaguete de pupunha com vôngole leva salsinha, que combina com o spritz denominado Meu Louro . “O resultado é um toque herbáceo”, completa Ana Luiza. A cataia, folha de sabor amadeirado e levemente picante, aparece tanto na sopa de açaí como no gim-tônica. Entre os pratos principais criados pela chef está o arroz de pato com tucupi e jambu. Seu par é um drinque à base de gim, releitura do clássico Fitzgerald. “Cítrico, equilibra o gosto intenso da carne”, diz Néli.

Confira outras fusões de sucesso:

Leia também: Mania de pimenta: os tipos mais populares e receitas usando o ingrediente

+ Maxixe,quiabo e jiló: descubra como usar o trio em receitas surpreendentes

Siga CLAUDIA no Instagram