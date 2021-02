Evan Rachel Wood faz denúncia contra esposa de Marilyn Manson

A atriz Evan Rachel Wood, de 33 anos, usou suas redes sociais este final de semana para relatar que abriu um boletim de ocorrência contra a atual esposa de Marilyn Manson, a fotógrafa Lindsay Usich, de 36 anos. Segundo Evan, a fotógrafa mandou mensagens ameaçando vazar fotos íntimas da atriz caso ela prosseguisse com as denúncias contra o cantor.

Rachel Wood postou nos stories do Instagram uma foto do boletim em que oficializou a denúncia, feita semanas antes do escândalo ganhar conhecimento público. A atriz contou que Usich e Leslee Lane, presidente de um fã-clube de Marilyn, trabalharam juntos para ameaçar divulgar fotos sensuais tiradas quando a atriz ainda era menor de idade e também registros dela em um show do cantor em Las Vegas quando estava sob efeitos de entorpecentes.

A atriz confirmou ao portal Page Six que, na época, estava envolvida com “grandes quantidades de drogas e álcool.”

“Fiquei no quarto de hotel de Brian [verdadeiro nome do roqueiro] a maior parte da noite, pois não tinha idade suficiente para entrar no cassino depois do show. Várias pessoas desenhavam no meu rosto e no rosto de outras pessoas”, contou Rachel.

A estrela de Westworld acusou na semana passada, através de seu Instagram, o cantor Marilyn Manson, de 52 anos, de abuso físico e psicológico enquanto os dois se relacionavam, nos inícios 2000. Leia mais sobre as acusações aqui.

O cantor Marilyn Manson negou as alegações feitas por Rachel e outras mulheres que também o acusam de abuso sexual e psicológico, mas perdeu contratos com agência de talentos, empresário e gravadora.