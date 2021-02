Eva Wilma aparece em vídeo pela 1ª vez após ficar internada 21 dias

A atriz Eva Wilma divulgou um vídeo em seu perfil de Instagram para agradecer às mensagens de apoio e à equipe médica que a tratou durante os mais de 20 dias de internação no hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, no bairro da Vila Nova Conceição em São Paulo para tratar um quadro de pneumonia leve. Hospitalizada em 10 de janeiro, ela teve alta no domingo, 31.

Ela, que tem 87 anos, chegou a passar nove dias na UTI já que o quadro, mesmo não sendo grave, inspirava cuidados mais rigorosos. Em 2016, a atriz também chegou a ficar internada durante três semanas, por conta de uma embolia pulmonar.

Confira o vídeo que ela publicou:

