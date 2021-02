Internet cria vaquinha para Lucas, do BBB 21, e famosos participam

Lucas Penteado decidiu abandonar a casa do BBB 21 na manhã deste domingo (7) após uma madrugada que rendeu uma sequência de discussões e desentendimentos entre os participantes.

Durante a festa que aconteceu na noite de sábado na casa, o ator trocou beijos com Gilberto, o que foi motivo de atrito, já que Lumena e Nego Di acusaram Lucas de usar Gil em seu jogo e questionarem sua bissexualidade.

A saída do cantor e ator aconteceu pouco depois de ele ir ao confessionário. Ao longo do jogo, Lucas chegou a dizer algumas vezes que iria desistir do reality.

Com uma grande torcida fora da casa, a saída de Lucas do Big Brother Brasil causou revolta nas redes sociais. Mobilizados, seus fãs iniciaram duas vaquinhas online para arrecadar R$ 1,5 milhão, o equivalente ao valor pago pelo programa ao vencedor, ao artista.

Entre os fãs de Lucas que se mobilizaram para ajudá-lo estão alguns famosos. O apresentador Luciano Huck, o jogador Neymar e a comediante e atriz Tatá Werneck são algumas das celebridades que manifestaram a intenção de ajudar o ex-participante do reality.

Alguem tem o link da vakinha do Lucas? Quero apoiar, doar, potencializar, amplificar. Ele merece. #BBB — Luciano Huck (@LucianoHuck) February 7, 2021

Qual é a vakinha oficial pro Lucas comprar a casa da mãe dele? — Tata werneck (@Tatawerneck) February 7, 2021 Continua após a publicidade

Só espero que voce suporte tudo que está passando. Deus é contigo Lucas, cabeça boa 🙏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) February 7, 2021

Enfim bora fazer vaquinha dar a casa pra mãe do Lucas e chamar ele pra trabalhar! @koka_lucas — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) February 7, 2021

A vaquinha, disponível na plataforma Benfeitoria, até então já alcançou a marca de R$ 5 mil – mais acabou saindo do ar pela quantidade de acessos. O segundo projeto, na plataforma Catarse, até o momento arrecadou mais de R$ 56 mil. Segundo Lucas, ele usaria o valor do prêmio para comprar uma casa para a mãe.

Os organizadores consideram unir os dois financiamentos. Caso seja arrecadado mais de R$ 2 milhões, o excedente será doado para para ONGs.

