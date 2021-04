Por que William e Harry não andarão juntos no funeral do avô

Os príncipes e irmãos Harry e William não vão ficar lado a lado no funeral do avô Philip, que faleceu na última sexta-feira (9). Eles serão separados por Peter Phillips, filho da princesa Anne e primos dos filhos de Lady Di. A despedida ao monarca, que acontece neste sábado (17), será na capela de São Jorge no Castelo de Windsor, segundo informações do Palácio de Buckingham.

Um porta-voz do palácio de Buckingham disse à People que a atitude foi uma mudança prática. “Este é um funeral e não vamos ser atraídos por percepções dramáticas. Os arranjos foram acordados e representam os desejos de Sua Majestade”, explicou sobre a decisão da rainha Elizabeth.

Quando os participantes do velório estiverem dentro da capela, manterão a distância de dois metros e farão uso da máscara, assim como recomenda as normas de saúde da Covid-19.