Rainha Elizabeth tem seu primeiro compromisso real após morte de Philip

A Rainha Elizabeth II participou do seu primeiro evento real após a morte do Príncipe Philip, aos 99 anos, na última sexta-feira (09). A monarca, de 95 anos, organizou uma cerimônia de aposentadoria em homenagem ao conde Peel, que havia deixado o cargo de lorde camarista uma semana antes do falecimento do membro real.

De acordo com as informações registradas em um diário de deveres públicos da monarquia, o conde Peel teve uma audiência com a rainha nesta terça-feira (13), em que entregou os objetos que faziam menção ao seu cargo de Lord Chamberlain e chanceler da Ordem Real Vitoriana. Ele renunciou ao seu cargo e se despediu após receber de Elizabeth um reconhecimento por sua honra.

Conde Peel, antes da oficialização de sua aposentadoria, era responsável por supervisionar o funeral do príncipe Philip, que ocorrerá no próximo sábado (17). Após 14 anos na função mais graduada indicada pela casa real, Peel deixa agora seu cargo para o Barão Andrew Parker, ex-chefe de espionagem.

Segundo a People, a monarca já se preparava para o falecimento do marido, que enfrentava problemas de saúde há anos.