Veja registros inéditos de príncipe Philip com os bisnetos

Príncipe Philip tinha 11 bisnetos quando faleceu, aos 99 anos, na última sexta-feira (9). Em homenagem ao monarca, a família real compartilhou fotos exclusivas do duque de Edimburgo ao lado da geração mais nova da família.

A divulgação foi feita na conta oficial da realeza britânica no Instagram, nesta quarta-feira (14). A imagem foi tirada em 2018 e mostra Philip ao lado da rainha Elizabeth e os sete bisnetos nascidos até aquela época. Veja a seguir:

Na época, o príncipe Louis, no colo da rainha, tinha poucos meses de idade. A princesa Charlotte, filha do meio do príncipe William e de Kate Middleton, está ao lado da bisa e de mãos dadas com o irmão. Philip está com o braço em volta de Isla Phillips, que sorri enquanto embala sua prima Lena Tindall, que está ao lado da irmã mais velha Mia Tindall.