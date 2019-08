Onde encontrar o vestido de Meghan Markle assinado por Victoria Beckham

Meghan Markle usou no começo do ano um vestido branco com estampas de correntes verdes que fez seus fãs enlouquecerem. Após muita gente se perguntar sobre quem tinha desenhado o modelo, descobriu-se que se tratava de ninguém menos que Victoria Beckham. O modelo, no entanto, não estava à venda.

Depois de alguns meses, o modelo finalmente está disponível para compra no site da marca da estilista. O vestido é disponibilizado por $1,900 (aproximadamente R$ 8550,00) e há três cores: azul marinho, vermelho e o branco com correntes verdes, escolhido pela duquesa de Sussex.

A peça é perfeita para ser usada em um evento formal durante o dia ou em uma reunião do trabalho. Quem quiser garantir o vestido precisa agir logo, pois alguns tamanhos já estão esgotados devido à grande procura.

Meghan utilizou o modelo para ir a um evento no Commonwealth Day, em março, junto do príncipe Harry. Para combinar com o vestido ela escolheu um scarpin e clutch verdes.

