Meghan Markle enfrenta fase difícil e está sofrendo calada

Meghan Markle é criticada pela mídia britânica quase diariamente. Além dos rumores envolvendo a relação dela e de príncipe Harry com o príncipe William e Kate Middleton, nas últimas semanas ela e o marido foram duramente criticados por usarem um jatinho particular para viajar até Ibiza durante suas férias – o mesmo já havia sido feito por outros membros da família, como William e Kate, sem qualquer alarde.

Segundo a revista US Weekly, Meghan está muito frustrada com as acusações e sente que há uma expectativa muito alta em relação a ela por causa de Kate. Para a duquesa, é muito desencorajador que os britânicos esperem que ela seja igual à duquesa de Cambridge.

“Meghan se sente completamente isolada no Reino Unido devido à cruel imprensa britânica. Ela está com as mãos atadas e não pode se defender. Têm sido muito difícil”, disse uma fonte à publicação.

Em uma entrevista para a Vanity Fair antes de seu casamento, a duquesa de Sussex disse que não costuma ler notícias sobre si mesma, mesmo quando atuava na série Suits. Porém, a nova matéria da US Weekly afirma que ela está sofrendo muito por não poder falar e explicar sobre os vários rumores e críticas envolvendo seu nome, como a suposta briga com a cunhada Kate Middleton.

“É frustrante e estressante não ter voz. Ela sempre usou sua voz para se defender e defender os outros, então não poder falar nada traz uma sensação de impotência. Ela sempre foi muito independente e isso foi tirado dela”, explicou a revista.

A duquesa parece ter falado sobre essa situação durante a estreia do filme “O Rei Leão”. Quando encontrou o cantor Pharell Williams, que parabenizou o casal pelo nascimento do filho Archie, Meghan respondeu falando sobre as dificuldades que estava enfrentando. “Obrigada. Eles não facilitam as coisas”. Para alguns, “eles” foi interpretado como a imprensa britânica.

