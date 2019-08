William e Harry deixam as diferenças de lado em homenagem à mãe

No próximo sábado (31), farão 22 anos desde a morte da princesa Diana. Lady Di morreu no hospital depois de um acidente de carro em Paris. Apesar de o tempo ter passado, o dia ainda é muito lembrado pelos britânicos e, principalmente, por seus filhos, príncipe William e príncipe Harry.

William e Harry sempre passam o dia juntos, relembrando os momentos que viveram com a mãe. Este ano, apesar dos rumores de que os irmãos e suas esposas, Kate Middleton e Meghan Markle, estejam se desentendendo, a tradição provavelmente se manterá.

De acordo com a revista US Weekly, eles se encontrarão no sábado para falar sobre a mãe. “Eles falam das pequenas coisas sobre Diana que os alegram: as viagens para esquiar, os passeios no parque de diversão, todo o esforço que ela fazia nos seus aniversários… Kate Middleton, Meghan Markle e as crianças se juntarão a eles mais tarde”, explicou a fonte.

William e Harry também falarão sobre como manter a memória de Diana viva. “Eles sempre falam sobre o trabalho solidário de Diana e pensam em maneiras de continuar seu legado. Ajudar os outros está no topo da lista de prioridades deles”, contou a US Weekly.

Leia mais: O adorável vestido que fez Kate Middleton parecer uma princesa da Disney

+ A foto da Princesa Diana no quarto do bebê real

PODCAST – Como pedir aumento de salário?