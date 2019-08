O adorável vestido que fez Kate Middleton parecer uma princesa da Disney

Kate Middleton compareceu arrasando com um look clássico em um jantar de caridade no Museu V&A em fevereiro deste ano. A duquesa de Cambridge, que está sempre antenada nas tendências fashions, apareceu usando um incrível vestido de tefetá cor-de-rosa com um elegante acabamento no ombro.

Para complementar ainda mais o look “de princesa”, Kate optou por um cinto vinho de veludo, marcando sua cintura e combinando com a bolsa de mesma cor e tecido, e sapatos prateados brilhantes.

Confira o elegante look abaixo:

Kate Middleton em evento

Caso queira copiar o look de Kate – e estiver viajando por Londres – você pode passar na loja Chi Chi London, que tem um vestido bastante parecido ao do usado pela duquesa. Custando £80 (cerca de R$370), a peça tem o mesmo design – com acabamento ombro a ombro -, além dos tons contrastantes de rosa. É uma ótima opção para um casamento ou um evento mais formal que exige elegância. Veja logo abaixo:

