As melhores receitas de sopa de Claudia Cozinha

Com a chegada de dias mais amenos, já bate aquela vontade de incluir receitas de sopas e caldos no cardápio semanal. Além de práticas, elas são opções versáteis para o dia a dia – e ainda sujam pouca louça. Para variar o básico, trazemos a seguir receitas bem diferentes para colocar a criatividade em prática!

Tem gaspacho, sopa com curry, lentilha, receita clássica italiana, caldo de legumes e até sopa thai! Confira a seguir.

Receitas de sopas e caldos

Sopa de lentilha e curry

*Receita cedida por Gui Poulain

Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola pequena picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura grande em cubinhos

1 tomate sem pele em cubinhos

1 colher (chá) de curry em pó

1/2 colher (chá) de gengibre em pó ou 1 pedaço pequeno de gengibre fresco ralado

1/2 colher (chá) de páprica picante

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/2 xícara (chá) de lentilha

200 mililitros de leite de coco

Coentro a gosto

Modo de preparo

Coloque o azeite numa panela grande para aquecer em fogo médio. Junte a cebola e refogue até que comece a caramelizar. Junte o alho, a cenoura e o tomate e misture bem. Adicione o curry, o gengibre, a páprica e tempere com sal e pimenta. Junte 1 litro de água e a lentilha e coloque em fogo alto. Tampe a panela e deixe ferver. Assim que levantar fervura, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 30 minutos ou até que a lentilha fique cozida, mas sem desmanchar. Adicione mais água, se necessário. Caso prefira, bata no liquidificador para virar um creme. Sirva com um pouco de leite de coco derramado por cima e o coentro. Pode congelar em vasilha tampada por até três meses.

Capeletti in brodo

*Receita da chef Silvia Percussi, da Vinheria Percussi

Ingredientes

Para a massa

300 gramas de farinha de trigo

3 ovos

1 pitada de sal

Para o recheio

1 colher (sopa) de manteiga

100 gramas de lombo suíno picado em cubos

50 gramas de peito de peru cru picado em cubos

100 gramas de presunto cru picado

100 gramas de mortadela picada

200 gramas de queijo parmesão ralado

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 pitada de noz-moscada

2 litros de caldo de carne ou frango

Modo de preparo

Prepare a massa Em uma superfície limpa e lisa, coloque a farinha, faça um furo no meio com os dedos, despeje os ovos e acrescente o sal. Sove a massa durante 15 minutos até que fique homogênea e não grude mais nas mãos. Reserve.

Prepare o recheio Em uma frigideira em fogo médio, adicione a manteiga e refogue o lombo e o peito de peru por 10 minutos. Leve a um processador ou moedor, adicione o presunto e a mortadela e triture bem. Transfira o recheio para uma tigela grande e incorpore 150 gramas de parmesão, os ovos, o sal, a pimenta e a noz-moscada. Misture com as mãos até ficar homogêneo. Reserve. Com um rolo, abra bem a massa reservada em um retângulo. Com uma faca, corte quadrados de 3 centímetros. No centro de cada quadradinho, coloque um pouco de recheio, dobre a massa unindo duas pontas e, em seguida, una as outras duas pontas, formando um chapéu. Aperte bem para não soltar. Em uma panela grande, leve o caldo ao fogo. Quando ferver, adicione a massa e deixe cozinhar por 3 a 5 minutos, até subir à superfície. Sirva no caldo com o restante do parmesão ralado.

Caldo de legumes com frango e inhame

*Receita cedida pelo chef e consultor gaúcho Ipe Aranha

Ingredientes

5 ramos de alecrim

5 ramos de erva-doce

5 ramos de salsinha

1 xícara de salsão picado

1 xícara de repolho

1 xícara de cenoura cortada em rodelas

4 dentes de alho

1/2 cebola cortada em pedaços

1 colher (sopa) de óleo de coco (ou azeite)

300 gramas de frango cortado em cubinhos

2 inhames

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Amarre os ramos de cada erva separadamente, formando buquês. Em uma panela com 1,5 litro de água, em fogo alto, cozinhe as ervas com os legumes por dez minutos. Retire os buquês e reserve o caldo. Processe o alho e a cebola. Transfira para uma panela com o óleo de coco e refogue rapidamente em fogo médio. Adicione o frango e deixe dourar. Junte o inhame, o caldo, sal e pimenta. Cozinhe por dez minutos. Sirva.

Sopa thai de cogumelo e coco

*Receita por Heloisa Bacellar

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de caldo de legumes ou de galinha

400 mililitros de leite de coco

2 colheres (sopa) de cebola roxa em fatias finas

1 colher (chá) de gengibre ralado

2 gramas de cogumelo shiitake em fatias

1 colher (sopa) de molho de peixe (nam pla) ou shoyu

1/2 limão (apenas o suco)

1 pimenta-dedo-de-moça picadinha

2 tomates sem sementes, picados

1/4 xícara (chá) de pimentão vermelho picado

2 colheres (sopa) de cebolinha picada

1 colher (sopa) de hortelã (folhas picadas)

2 colheres (sopa) de coentro (folhas picadas)

1 colher (chá) de capim-limão em rodelas finas

Sal a gosto

Modo de preparo

Numa panela média, aqueça em fogo médio o caldo de legumes, o leite de coco, a cebola, o gengibre e o shiitake e espere ferver. Deixe ferver por dois minutos e acrescente o nam pla. Ferva por mais um minuto e desligue. Acrescente o suco de limão, a pimenta, o tomate, o pimentão, as ervas e o capim-limão. Acerte o sal e sirva.

Gaspacho de melancia

*Receita da culinarista Juliana Palma

Ingredientes

6 tomates cortados em cubos

1/2 melancia pequena, sem sementes, cortada em cubos

1/3 de xícara de vinagre de maçã

1/2 colher (sopa) de mostarda Dijon

2 colheres (sopa) de azeite

1/2 cebola roxa pequena cortada em cubos

1 pitada de sal

Pimenta-do-reino a gosto

Hortelã e salsinha picadas a gosto

Gergelim torrado a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata o tomate, a melancia, o vinagre, a mostarda, o azeite, a cebola, o sal e pimenta até obter uma mistura homogênea. Sirva o gaspacho em pratos fundos, salpicado com hortelã, salsinha e gergelim torrado.

Borscht com queijo de cabra florido

*Receita da chef Tetê Mota, do Buffet Rinzler

Ingredientes

6 unidades de beterraba descascadas, cortadas em quatro

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola média picada em cubinhos

1 talo de salsão picado

2 litros de caldo de carne

Sal e pimenta-do-reino a gosto

30 queijo de cabra tipo Chevrotin (em bolinhas)

Flores comestíveis a gosto

100 mililitros de creme de leite fresco

Modo de preparo

Coloque as beterrabas em uma assadeira com azeite e cubra com papel alumínio. Asse em forno preaquecido a 180ºC até ficarem macias. Reserve. Em uma panela em fogo médio, derreta a manteiga, acrescente a cebola e o salsão e refogue até a cebola ficar transparente. Adicione a beterraba assada e 1 litro de caldo de carne. Cozinhe em fogo alto até ferver, abaixe o fogo e tempere com sal e pimenta. Desligue o fogo e espere amornar. Em um liquidificador processe as beterrabas junto com o restante do caldo, ajustando a quantidade de caldo de acordo com a consistência desejada (mais grossa ou mais líquida). Leve à geladeira e deixe até a hora de servir. Decore as bolinhas de queijo de cabra com flores ou pétalas. Coloque a sopa em bowls individuais, jogue um pouco de creme de leite só para decorar e acrescente as bolinhas de queijo floridas.

Sopa fria de tomate

*Receita cedida pelo chef Benny Novak

Ingredientes

40 mililitros de azeite

1 kg de tomate italiano

2 fatias de cebola finas

10 ramos de tomilho

1 colher (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de molho inglês

1/4 xícara de folha de manjericão

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 220ºC. Espalhe o azeite em uma assadeira e leve-a ao forno até sair fumaça. Corte os dentes de alho ao meio e disponha-os na assadeira com o tomate, a cebola, o tomilho e o açúcar. Tempere com sal e pimenta, misture bem e volte ao forno por dez minutos. Misture e asse por mais 15 minutos ou até caramelizar. Retire do forno. Em uma panela com 1 litro de água, ferva os tomates assados por 20 minutos. Transfira para o liquidificador com a água do cozimento, a cebola, o alho e o molho inglês. Dispense o tomilho. Bata até que a mistura fique cremosa. Se preferir, passe-a por uma peneira. Leve à geladeira. Sirva a sopa fria com as folhas de manjericão.

Sopa de lentilha com shimeji

*Receita cedida pelo chef e consultor gaúcho Ipe Aranha

Ingredientes

2 dentes de alho

1 cebola cortada em pedaços

1 colher (sopa) de óleo de coco

300 gramas de lentilha

200 gramas de cogumelo shimeji cortado em tirinhas

80 gramas de tomate grape sweet cortados no meio (1 embalagem)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Bata o alho e a cebola no processador. Transfira para uma panela com o óleo de coco e refogue em fogo médio por cinco minutos. Adicione a lentilha e 1,5 litro de água. Cozinhe em fogo baixo por 20 minutos ou até o grão ficar macio, mexendo de vez em quando. Junte os demais ingredientes, retire do fogo e sirva.

