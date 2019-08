Harry e Meghan surpreendem com atitude após polêmica de jatinho

Semanas após sofrerem com uma onda de críticas por viajarem para Ibiza e França em jatinhos particulares, o príncipe Harry e Meghan Markle mostraram um pouco mais de modéstia em seu último passeio.

Na companhia do pequeno Archie, o casal jantou no Rose & Crown, um pub em Winkfield, no condado britânico de Berkshire. O prato principal? O Sunday Roast, um tradicional assado de rosbife, acompanhado de batata assada e vegetais cozidos que sai por 15 libras (cerca de R$ 76). Harry bebeu algumas cervejas, enquanto Meghan preferiu ficar só na água.

Um empresário que notou a família disse que ao The Sun que os três passaram despercebidos pela maioria dos outros frequentadores. “Eles estavam em uma mesa com uma secretária particular, eu presumo”.

“Meghan estava ninando o Archie a maior parte do tempo. Ele era muito bonzinho, não o ouvir chorar uma única vez enquanto esteve lá. Nenhum outro cliente os reconheceu. Os funcionários claramente sabiam quem eles eram, mas mantiveram a discrição”, completou.

