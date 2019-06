Thais Fersoza mostra seu acessório da sorte

View this post on Instagram

Olha ele aí!!!!!! Hahahaha pra entender o pq desse #Tbt #TbtFersoza fora de época… da uma olhadinha no Stories! 😍😍😍😍 📷 @igorduartefoto que arrasou no registro! De 2012 loira para… 🔜 2019, morena, casada, com dois filhos e muitooooo apaixonada pela minha família! 🙏🏼❤️