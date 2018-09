O anel de casamento do Príncipe Harry quebra mais um protocolo real

Não é novidade que Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, costuma quebrar muitos protocolos reais. Mas, dessa vez, foi Príncipe Harry o autor do rompimento de uma das tradições do Palácio.

A revista norte-americana Hello! Magazine notou algo diferente no anel de casamento do príncipe durante sua visita ao Royal Marines Commando Training Center. Harry quebrou um dos protocolos ao optar por um design moderno de anel, ao invés de usar o clássico ouro galês, tradicionalmente escolhido pela família.

A Hello! ressalta que só o fato de Príncipe Harry usar um anel, já é surpreendente, uma vez que seu irmão, Príncipe William, e seu avô, Príncipe Philip, não usam seus anéis de casamento.

O anel de Príncipe Charles, por exemplo, é feito de ouro clássico, como todos os outros anéis de casamento da Família Real. Ela é tradicionalmente presenteada pela Rainha com sua coleção pessoal de ouro galês da Mina de Ouro St. David, em Dolgellau, no País de Gales.

Mas as inovações não param por aí: além do material diferenciado, Príncipe Harry exibe seu anel no dedo anelar, enquanto Príncipe Charles usa a aliança de ouro no dedo mindinho.

