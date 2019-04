Meghan deseja parto na banheira e ausência de homens no nascimento do bebê

Falta pouco para a chegada do herdeiro ou herdeira de Meghan Markle e do príncipe Harry. E conforme o dia do nascimento se aproxima, notícias sobre o parto da duquesa de Sussex aumentam cada vez mais.

Desde que chegou à Família Real, Meghan tem quebrado alguns protocolos em relação a procedimentos da realeza britânica. Não seria diferente com seu parto.

De acordo com o tabloide Daily Mail, a duquesa não pretende que homens sejam responsáveis pelo nascimento de seu herdeiro ou herdeira. A ideia de Meghan é que parteiras liderem o procedimento.

Além disso, informações do Daily Star garantem que Meghan não pretende que o parto seja da maneira convencional, mas em uma ala da maternidade onde há suítes para partos na água.

