Sabrina Sato: “Sou muito mais feliz com 41 anos que 15, 20 anos atrás”

Aos 41 anos, Sabrina Sato tem uma trajetória marcada por sucesso e talento. Ainda assim, é alvo de comentários desrespeitosos e, inclusive, etaristas. “Nós mulheres somos julgadas o tempo inteiro, por tudo que a gente fale e faça”, disse em entrevista exclusiva à CLAUDIA.

Sabrina, porém, não se deixa abalar: “Se a gente for viver de acordo com as expectativas e com as críticas das outras pessoas, a gente não sai do lugar.” A famosa analisa quais opiniões podem contribuir para seu crescimento e quais são apenas julgamentos. “Eu procuro aprender com críticas construtivas”, afirma.

Quando o assunto é hate, ela não absorve os comentários. “Eu sinto o julgamento, ele chega até mim, mas não me atinge.” Se o assunto for idade, então, é ainda mais difícil abater Sabrina. Acontece que a apresentadora tem orgulho dos anos vividos e está mais realizada que nunca.

“Eu tenho muito orgulho de fazer 42 anos daqui alguns dias, da minha trajetória, do meu amadurecimento. Eu me sinto realmente mais feliz, forte e segura hoje do que há 10, 15, 20 anos atrás”, pontua a celebridade, que faz aniversário em 4 de fevereiro e não dá a mínima para os comentários de cunho estarista.

Nos últimos 21 anos, ela estabeleceu seu nome na moda, no carnaval, nas redes sociais e na TV. Manter sua identidade em meio aos julgamentos que apareceram no caminho foi essencial.

“A gente não pode perder a nossa essência, os nossos sonhos, a nossa criança [interior]. Então eu procuro manter ela viva dentro de mim em todos os momentos da minha vida.”

A entrevista foi feita após a criação de conteúdo para a Havaianas, e Sabrina exemplifica como ela conecta tudo o que faz as suas origens. “Hoje eu tô aqui na loja da Havaianas e eu resgato nessa hora a Sabrina de Penápolis. Eu vivia dentro da loja da minha avó, eu cresci dentro do Comércio.”

E, se restar alguma dúvida sobre a forma como lida com o etarismo, ela dispara: “a minha alma não tem idade”.

