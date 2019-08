O desejo de Sabrina Sato para sua cerimônia de casamento

Sabrina Sato é noiva de Duda Nagle desde janeiro de 2018, mas diz não ter tido tempo para preparar uma cerimônia de casamento. Em 2018 nasceu sua filha, Zoe, e agora em 2019 ela está ocupada preparando o primeiro aniversário dela. Uma coisa é certa, no entanto: é a filha que vai levar as alianças até o altar.

Nascida em 21 de novembro de 2018, Zoe tem apenas nove meses, mas mudou a vida da mãe e merece um aniversário de um ano planejado com antecedência. Segundo Sabrina, não vai ser nada muito grande. No ano seguinte, a bebê já vai estar andando para realizar o desejo da mãe e caminhar sobre o tapete vermelho. A apresentadora afirma que quer festão, de 2020 não passa.

Sabrina, que adora postar fotos com looks fashionistas ao lado da filha, sempre muito bem vestida, diz que aproveita enquanto pode para vestir a bebê, que é sargitariana e certamente vai vestir o que quiser quando crescer. Agora, a apresentadora está com o peito apertado, pois vai viajar na próxima semana e, pela primeira vez, ficar longe de Zoe.

