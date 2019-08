Que lindo! Casal cultiva as próprias flores para decorar casamento

Um casal britânico achou uma maneira bem legal e sustentável de decorar sua cerimônia de casamento, que aconteceu no último dia 10 de agosto. Tyler e Aimee Morrison passaram um ano cultivando 20 tipos diferentes de flores que serviriam para embelezar o salão, as mesas, o buquê da noiva, o terno do noivo e até mesmo o quarto onde iriam passar a noite de núpcias.

Eles também utilizaram o restante das flores que não foram usadas na decoração para fazer confetes: eles secaram as pétalas e prensaram-nas.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

O casal cultivou sozinho as flores em um lote que comprou exatamente 12 meses antes de se casar. Para eles, o projeto foi “uma curva acentuada de aprendizado”, pois eles não tinham experiência com jardinagem.

“Quando recebemos o lote, no verão passado, não tínhamos realmente um objetivo claro em mente. Não era nosso pensamento inicial cultivar as flores para o nosso casamento. Mas sempre tivemos a ambição de sermos autossustentáveis e cultivarmos nossas próprias plantas”, explicou Tyler ao Daily Mail.

Tyler e Aimee Morrison dedicaram horas por dia ao cultivo das flores

Apesar da inexperiência, eles se dedicaram profundamente ao projeto. Preparam as flores durante o inverno e quando o casamento começou a se aproximar, no calor do verão, eles tinham que acordar às sete da manhã para regar as flores. “A maioria dos nossos fins de semana foram gastos no loteamento”, revelou Tyler.

Para a decoração, as ideias não foram poucas: cada mesa recebeu uma peça com flores; Tyler construiu um arco de madeira e o decorou com seus arranjos; as seis damas de honra e as botoeiras dos padrinhos também foram decoradas com flores.

É claro que tamanha dedicação rendeu um retorno positivo. “Um amigo nosso vai se casar daqui três semanas e nos pediu para cultivar as flores para o casamento dele”, contou Tyler. “Acho que o objetivo é eventualmente transformar isso em uma pequena empresa. Investimos muito no lote no ano passado e as flores sempre voltam a crescer depois que você as corta.”

Leia também: Feng Shui: plantas que atraem boas energias para o seu lar

+ 8 vasos incríveis para dar charme à decoração

PODCAST – Como pedir aumento de salário?