Rihanna está grávida de seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky

A cantora Rihanna, de 33 anos, está grávida de seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky. As informações foram divulgadas em primeira mão pela revista People. Aliás, o anúncio não poderia ter sido feito de outra forma: vestindo um sobretudo pink e um jeans descolado, o ícone pop foi fotografado passeando pelas ruas do Harlem, em Nova York, enquanto exibia a barriga da forma mais estilosa possível.

Em outras imagens, é possível ver A$AP Rocky dando um beijo na testa da cantora enquanto aproveitam uma caminhada repleta de neve. Confira:

Em maio do ano passado, A$AP deu uma entrevista à Revista GQ, afirmando que Rihanna era o “amor de sua vida”. Quando perguntado sobre a sensação de estar em um relacionamento, ele disse: “É muito melhor quando você encontra a pessoa ideal. Você apenas sabe quando encontrou a mulher certa”, disse.

Profissionalmente, Rihanna também vive um de seus melhores momentos. Após emplacar inúmeros sucessos nas paradas musicais — sendo considerada uma das cantoras mais bem-sucedidas de todos os tempos — a artista vem dominando a indústria dos cosméticos com a revolucionária Fenty Beauty. Em agosto de 2021, ela entrou oficialmente para o “clube” das bilionárias. Que poder, eim?

Com o anúncio da gravidez, os fãs provavelmente terão que esperar um pouco mais para escutar o nono álbum da cantora, que segue sem previsão de estreia.