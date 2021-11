Rihanna é nomeada como heroína nacional de Barbados

Barbados cortou oficialmente os laços com a monarquia britânica após 400 anos como colônia. Nesta segunda-feira (29), uma cerimônia foi realizada para comemorar o feito, remover a rainha Elizabeth do cargo de chefe de Estado e empossar sua primeira presidente.

“Tendo uma noção clara de quem somos e do que somos capazes de alcançar, no ano de 2021, viramos agora a proa do nosso navio em direção à nova república. Fazemos isso para que possamos aproveitar completamente a nossa soberania”, disse Sandra Manson, a presidente da nova república.

“Por décadas, temos debatido sobre a transição de Barbados para uma república. Hoje, o debate e as conversas se tornaram ação. Hoje, damos um novo rumo à nossa bússola”, disse.

Ainda na cerimônia, Rihanna foi nomeada heroína nacional do país. A cantora foi parabenizada pela primeira-ministra Mia Mottley: “Que você continue a brilhar como um diamante e honrar sua nação com suas obras, com suas ações”, fazendo referência ao hit da estrela pop “Diamonds”.

Rihanna nasceu em Saint Michael, em Barbados e passou parte da infância em Bridgetown antes de sua mudança para os Estados Unidos.