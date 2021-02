Foco na beleza! Rihanna declara hiato da Fenty

Foi anunciada nesta quarta-feira, 10, o possível fim da Fenty, grife de luxo de Rihanna com o grupo LVMH. Fundada há menos de dois anos, a marca foi a primeira a ser liderada por uma mulher negra dentro da holding francesa.

O hiato foi decidido em conjunto pela cantora e a LVMH, conforme reportou a WWD. A suspensão, contudo, não significa o encerramento da parceria com Rihanna.

Ao contrário, os planos agora são se concentrar nas linhas da Fenty Beauty e Fenty Skin, além de trabalhar no fortalecimento da marca de lingerie Savage x Fenty, começando com um investimento de 115 milhões de dólares para a expansão das coleções no setor varejista.

“LVMH e Rihanna reafirmam sua ambição de se concentrar no crescimento e desenvolvimento a longo prazo do ecossistema Fenty com foco em cosméticos, cuidados com a pele e lingerie”, disseram em comunicado. Também foi informado que a cantora está triste por ter que interromper o funcionamento da grife.

Entre os motivos que podem explicar a decisão, existem rumores de que as peças da grife não estavam vendendo bem, mesmo com o apoio de celebridades e de um impulso de vendas em lojas de departamento.

Além disso, a chegada da pandemia teria impedido Rihanna de dar uma atenção presencial aos trabalhos da marca, cuja sede fica em Paris. Assim, os desafios de administrar a empresa remotamente e ao mesmo tempo criar oito coleções anuais se tornaram um grande custo.

Contudo, a Fenty não está descartada de vez. Ainda segundo a WWD, a cantora e a LVMH podem dar uma segunda chance à grife de luxo no futuro, encorajados pelo fato de que ela conseguiu atrair clientes habituais de outras marcas de luxo.

