Rainha se manifesta sobre acusações de Meghan e Harry sobre racismo

Dois dias depois da bombástica entrevista do príncipe Harry e Meghan Markle à apresentadora Oprah Winfrey, o Palácio de Buckingham soltou uma nota, em nome da Rainha Elizabeth.

O texto faz menção às dificuldades enfrentadas pelo casal e sobre as às acusações de atos de racismo por parte de membros da Família Real.

“A família inteira está triste em saber os detalhes de quão desafiadores foram os últimos anos para Harry e Meghan. As questões, particularmente aquelas que referem a racismo, são preocupantes. Harry, Meghan e Archie serão sempre membros muito amados da família”, diz a rainha.

A rainha foi a primeira da realeza a se manifestar sobre as alegações feitas pelo duque e pela duquesa na entrevista, transmitida pela rede de TV norte-americana CBS, no domingo, 7. Segundo apurou a BBC, estava cada vez mais insustentável o silêncio da realeza após as graves revelações feitas pelo casal. De acordo com a reportagem, membros da família Real chegaram a se reunir para decidir o que fazer a respeito das declarações do casal e gerenciar a crise.

Durante a conversa com Oprah, Meghan disse que estava ciente de que havia um clima de preocupação em relação à cor da pele de seu filho com o príncipe Harry. Ainda na gravidez, Meghan foi avisada de que seu filho não receberia um título, o que significaria que ele não teria direito à mesma segurança de outros netos da rainha.

“Naqueles meses em que eu estava grávida, quase na mesma época, tivemos em paralelo uma conversa sobre ele não obter segurança, ele não receberá um título… E também preocupações e conversas sobre como a pele dele poderia ser escura quando ele nascesse “, disse Meghan.

Confira os destaques da entrevista:

