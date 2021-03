Serena Williams sai em defesa de Meghan Markle. Veja o texto

A tenista Serena Williams fez uma publicação em seu Instagram defendendo a duquesa Meghan Markle e destacando a sua coragem e a do príncipe Harry na entrevista com Oprah Winfrey, exibida no domingo,7, nos Estados Unidos.

“Estou muito orgulhosa de você por ser tão corajosa. Eu sei que nunca é fácil. Você é forte, tanto você quanto Harry. Eu amo você”, escreveu.

Serena, amiga de Meghan, destacou também as virtudes da duquesa. “Meghan Markle, minha amiga altruísta, deixa sua vida e dá o exemplo de empatia e compaixão. Ela me ensina todos os dias o que significa ser verdadeiramente nobre. Suas palavras ilustram a crueldade dolorosa pela qual ela passou”.

Com críticas à imprensa britânica, a tenista disse que conhece bem o poder da mídia sexista e racista em demonizar as mulheres negras, até acabar com a sua saúde mental.

“Devemos reconhecer nossa obrigação de privar fofocas maliciosas infundadas dos tabloides. As consequências da opressão sistêmica e vitimização para a saúde mental são devastadoras”, disse a tenista que termina o texto dizendo que quer que a sua filha e a filha de Meghan vivam em uma sociedade em que o respeito seja preponderante.

“Mantenham em sua memória que o fruto do espírito é o amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, suavidade e autocontrole”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Serena Williams (@serenawilliams)