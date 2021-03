Conheça o bilionário que emprestou uma mansão para Meghan e Harry

A entrevista de Meghan e Harry com a apresentadora Oprah Winfrey, transmitida neste domingo (7), ainda está dando o que falar. Um dos nomes citados na conversa, que se tornou um dos tópicos mais comentados no Twitter, foi o de Tyler Perry.

Tyler Perry, de 51 anos, é um cineasta, comediante, ator, produtor e roteirista estadunidense reconhecido, principalmente entre os afro-americanos, por seus filmes e programas de TV.

O bilionário foi uma espécie de mecenas para o príncipe Harry e Meghan Markle. Tyler ofereceu ao casal, supostamente de graça, uma de suas mansões em Hollywood e segurança quando saíram do Canadá, local em que se estabeleceram logo que foi dada a notícia preliminar da separação da família real.

A ajuda vinda do bilionário aconteceu após o corte financeiro que Harry sofreu no primeiro trimestre de 2020 e a grande exposição da antiga residência da família no Canadá.

“A maior preocupação foi enquanto estávamos no Canadá, na casa de outra pessoa, então fui informado, em um curto espaço de tempo, que a segurança seria removida”, disse Harry.

“Não tínhamos um plano”, lembrou Meghan. “Precisávamos de uma casa e ele [Tyler Perry] também ofereceu sua segurança, o que nos deu espaço para respirar e tentar descobrir o que íamos fazer.”

Curiosidades sobre Tyler Perry

A franquia de filmes Madea, a qual Perry escreveu, produziu, dirigiu e estrelou como personagem principal, é o trabalho que tornou o ator mais conhecido.

Ele ajudou a colocar a cidade de Atlanta no mapa da indústria audiovisual após construir em 2015 um estúdio cinematográfico de mais de 130 hectares nos arredores. Em 2020, Perry se tornou bilionário, de acordo com a revista americana Forbes.