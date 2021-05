Rainha Elizabeth escolhe um lado no drama de Charles e Harry

A entrevista concedida pelo príncipe Harry e Meghan Markle para Oprah Winfrey desencadeou diversos conflitos dentro da família real. Desde então, é possível observar as divergências na forma como cada membro real tem lidado com o assunto, ainda que tal ação vá contra os preceitos da rainha Elizabeth.

A monarca preferiu deixar o assunto envolvendo seu neto e a esposa para trás, conduta também adotada pelo príncipe William e por Kate Middleton, que apresentaram simpatia para com Harry, enquanto trocavam algumas palavras durante o funeral do príncipe Philip. No entanto, o príncipe Charles, pai do duque, parece irredutível em relação ao assunto, o que é totalmente reprovado pela majestade.

“Do jeito que as coisas estão indo, Charles pode nunca perdoar Harry, o que não é bem aceito por Elizabeth”, disse uma fonte ao US Weekly. “Ela sente que ele está colocando seu orgulho antes dos melhores interesses da monarquia. Ela já tem problemas suficientes para lidar com a perda de seu marido. Este é um drama que ela pode viver sem.”

A fonte também afirmou que Charles está sendo “teimoso” em não seguir a abordagem requerida pela rainha e que o sucessor ao trono continua “dando um gelo” no filho mais novo, trabalhando por uma monarquia na qual ele não se enquadra.

Ainda em fala ao US Weekly, a fonte informou que a rainha Elizabeth se sente contente com a postura digna adotada por William que, apesar de não falar com o irmão regularmente, tem abordado de forma civilizada a situação, reparando assim os danos causados pela entrevista sem “atiçar as chamas e lutar com uma atitude olho por olho.”

“Elizabeth está orgulhosa de William por ter uma abordagem digna, ao contrário de Charles, que ainda não perdoou Harry por arrastar seu nome na lama”, garantiu a fonte.

“Eu me sinto muito decepcionado, porque ele passou por algo semelhante” Príncipe Harry

Durante a entrevista para Oprah, o príncipe Harry criticou o pai por não atender mais aos seus telefonemas após a família se mudar para o Canadá e disse que esperava mais compreensão e apoio, tendo em vista que Charles passou uma situação semelhante com a princesa Diana no passado. O duque de Sussex ainda afirmou amar o seu pai e declarou como prioridade o reparo desta relação entre pai e filho.