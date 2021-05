Meghan e Harry sugeriram o melhor presente de aniversário para o filho

Todo mundo sabe que Meghan e Harry são fortemente ligados a ações sociais e de caridade. A nova boa atitude do casal aconteceu nesta quinta-feira, (6), no aniversário de dois anos do filho Archie. Eles pediram aos fãs, novamente, para homenagear o primogênito com doações para Fundação Archewell por meio do site da instituição.

“Nos últimos dois anos, ficamos profundamente tocados ao sentir o calor e o apoio de nossa família em homenagem ao aniversário de Archie”, escreveram no site da fundação. Os pais do pequeno Archie agradeceram todo apoio que a causa vem recebendo. “Vocês arrecadam fundos para aqueles que mais precisam e continuam a fazê-lo organicamente e abnegadamente. Continuamos incrivelmente gratos.”