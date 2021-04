Veja como Kate aproximou William e Harry no funeral de Philip

O príncipe William e seu irmão, o príncipe Harry, foram flagrados conversando em dois momentos após o término da cerimônia fúnebre de príncipe Philip, avô dos duques, que faleceu aos 99 anos, no dia 9 de abril deste ano. Esta é a primeira vez que os irmãos se conversam desde a saída de Harry e Meghan Markle da Família Real e da veiculação da entrevista concedida pelo casal à Oprah Winfrey.

Durante o funeral, William e Harry permaneceram frios um para com o outro, trocando apenas algumas breves palavras e caminhando separados, enquanto o caixão era levado até à capela.

Ao final da cerimônia, Harry, após uma breve conversa com o reverendo David Conner, da capela do Castelo de Windsor, saiu do local e manteve-se ao lado de William e Kate Middleton no retorno à ala principal da residência da Rainha Elizabeth.

Neste momento, Kate, em sua posição de apaziguadora, se afastou dos irmãos sorrateiramente – e talvez propositalmente – para falar com a Sophie, a condessa de Wessex e sua filha Lady Louise. O gesto da duquesa fez com que os irmãos quebrassem o gelo.

Em um outro momento, o duque de Cambridge e o duque de Sussex se juntaram em uma sala particular no Castelo na companhia do pai, o príncipe Charles, para uma conversa que durou cerca de duas horas.

Apesar de não se ter conhecimento de quais foram os assuntos tratados durante a conversa, fontes da residência real apontaram a reunião familiar como um primeiro passo na resolução desta discórdia que vem assolando à família.

“Não se sabe o que foi dito a portas fechadas e quando as câmeras foram desligadas, mas é incompreensível pensar que Megxit e Oprah não apareceram”, acrescentou uma fonte.

Desde sua chegada ao Reino Unido, há uma semana, Harry tem sido alvo de um comportamento gélido da maioria de seus parentes, de acordo com a fala de uma fonte ao The Mail on Sunday, que apontou o príncipe Andrew, também descomungado da Família Real, e a Princesa Eugenie como os únicos que expressaram afinidade pelo caçula de Lady Di.

“Há pouca simpatia por ele depois do que ele e Meghan disseram na Oprah”, disse uma fonte. “Eles ainda estão muito chateados. Estão formando uma frente unida para a rainha. Todos acham que ele se comportou de maneira terrível”, complementou.

O duque de Sussex deverá retornar à sua residência na Califórnia ao final desta semana, após o primeiro aniversário da Rainha Elizabeth sem a presença marcante de Philip.