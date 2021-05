Ressentimento? Príncipe Charles exclui Meghan de post dedicado à Archie

Hoje é dia de celebração para a realeza, pois Archie, filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, está completando dois anos de vida.

Como forma de comemoração, alguns membros da Família Real enviaram seus votos e felicitações ao primogênito do casal, nesta quinta-feira (6), dentre eles a monarca e bisavó, Rainha Elizabeth II, os tios, príncipe William e Kate Middleton e o avô e sucessor do trono inglês, príncipe Charles.

No entanto, o que chamou a atenção do público que visualizou a postagem de Charles foi a escolha da imagem. O avô da criança selecionou uma foto em que apenas ele, Harry e o bebê Archie aparecem, deixando de fora uma importante pessoa: Meghan. O fato em questão foi interpretado pelos admiradores da realeza e pela mídia britânica como uma alfinetada do pai de Harry à Duquesa de Sussex.

“Feliz aniversário para Archie, que faz dois anos hoje. 🎂”, diz a legenda da antiga fotografia tirada durante o batismo de Archie, em 2019.

A entrevista polêmica que o casal forneceu à Oprah Winfrey no início de março deste ano pode ser o fator que motivou a escolha da foto que exclui Meghan. Na ocasião, ela acusou a Família Real de racismo e expôs que chegou a pensar em suicídio durante o tempo em que exercia seus deveres reais.

As felicitações para Archie:

“Desejando a Archie Mountbatten-Windsor um feliz segundo aniversário hoje. 🎈”, diz a mensagem da Rainha Elizabeth II, publicada no Instagram, junto com uma foto de Meghan e Harry com o bebê no colo, logo após o seu nascimento.

A mensagem dos tios, William e Kate, foi semelhante à da rainha e contou com uma grande foto em família, tirada no dia do bastimo de Archie em 2019: “Desejando a Archie um feliz segundo aniversário hoje. 🎈🎂”.