Rafa Vitti faz linda homenagem à filha

Rafael Vitti se supera a cada dia no quesito “pai coruja”. Depois de publicar um vídeo superfofo do dia em que sua filha com Tatá Werneck nasceu, o ator compartilhou em seu Instagram uma tatuagem que fez em homenagem à Clara Maria.

Rafa eternizou em seu braço o pezinho da pequena. “Papai ama, papai cuida… pra sempre e sempre”, escreveu ele na legenda. Que fofo!

Tatá não perdeu tempo e se declarou nos comentários: “Eu te amo tanto”. A humorista já tinha demonstrado todo seu amor pelo marido nas redes sociais. Na manhã de quarta-feira (6), ela compartilhou com os fãs uma foto do Rafa segurando a filhinha no colo. “Das cenas mais lindas que eu já vi”, ela escreveu.

