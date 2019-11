Saiba quem é o novo affair de Anitta

Anitta até tentou manter em segredo a identidade do seu novo peguete (ou namorado), mas não conseguiu. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a cantora possui um affair com o modelo Caio Cabral.

Na tarde de ontem, o rapaz apareceu, sem mostrar o rosto, em um story da cantora, no Instagram. No vídeo, ela gravava seu cachorro, Plínio, que estava no colo do modelo.

Anitta vive affair com modelo em segredo. Os detalhes vocês conferem no site da coluna. Link na bio. pic.twitter.com/9WveEURgOS — Fábia Oliveira (@oliveirafabia7) November 6, 2019

Esta não é a primeira vez que Caio é visto com a cantora. Semana passada, ele compareceu na casa de Anitta para curtir uma festança de Halloween. Quem o reconheceu foi David Brazil, um dos convidados.

Em seu Instagram, @caioffc, o modelo acumula mais de 62 mil seguidores. Nos posts, Caio exibe seu corpo sarado e cheio de tatuagens. Confira algumas fotos:

