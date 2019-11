Tatá Werneck revela que já se casou com Rafa Vitti… no sofá de casa

Com uma roupa despojada, jogada no sofá. Foi assim que Tatá Werneck disse sim para Raffa Vitti. “Acabei casando com a única roupa que tava cabendo em mim naquele momento”, brincou em foto no Instagram. O retrato não é novo. O par já tinha oficializado a união, mas não tinha revelado ainda.

Os padrinhos foram o humorista Gabriel Louchard e a diretora criativa Natalia Paes. Na foto, os pais de Clara Maria aparecem assinando os papéis do casamento no civil. Tatá ainda provocou Rafa, que aparece de bermuda: “Rafa não tem desculpa. Não se arrumou mesmo”.