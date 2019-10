Rafael Vitti grava vídeo emocionado para Clara Maria, sua filha

A gente não aguenta a fofura dessa família! Não bastassem todas as declarações de Tatá Werneck nas redes sociais para a filhota Clara Maria, agora é a vez do papai se emocionar. Rafa postou um vídeo gravado para a pequena no dia 22, um dia antes de seu nascimento. Nas imagens, visivelmente emocionado, ele registra a mala de maternidade dela e o quarto. “Você nasce amanhã 6:30 da manhã, eu tô aqui pegando sua bolsinha, sua malinha. Esse é seu quartinho, sua cadeirinha pra você vir pra casa. A gente se vê logo. Te amo!“, diz o ator. A gente se emocionou aqui e apostamos que a Clara Maria vai adorar ver esse vídeo quando for mais velha.

Leia mais:

+ Tatá Werneck e Rafa Vitti escolhem nome do bebê

+ Nasce filha de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. Veja a primeira foto

+ Fernanda Souza chora em programa ao revelar momento difícil da vida

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?