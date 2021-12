Príncipe William revela qual é o ritual matinal ‘feliz’ de sua família

O príncipe William compartilhou o ritual matinal e inusitado que sua família faz todos os dias. O café da manhã não é a única coisa que chama atenção do príncipe George, princesa Charlotte e do príncipe Louis, uma festa dançante na cozinha os alegra toda manhã.

“Na maioria das manhãs há uma briga enorme entre Charlotte e George para saber que música será tocada pela manhã”, compartilhou o duque de Cambridge em um episódio especial de natal da série Time to Walk, que estreia nesta segunda-feira (06) na Apple Fitness+.

“E eu tenho que, agora, basicamente priorizar que um dia alguém faça isto, e outro dia seja a vez de outra pessoa. Então George fica com a mão dele, então Charlotte fica com ela. Tal é o clamor pela música”, continua William.

O amor pela música é compartilhado pela família e toda manhã os pequenos fazem um show com muita cantoria e dança. “Uma das canções que as crianças estão amando no momento é Shakira, ‘Waka Waka’. Há muitos movimentos de quadril acontecendo. Há um monte de roupas”, compartilhou.

William conta que Charlotte não perde a oportunidade de compartilhar suas habilidades de dança. Ela costumava ter aulas particulares de balé, então a dança sempre esteve presente.

“Charlotte, particularmente, está correndo pela cozinha em seus vestidos e coisas de balé e tudo. Ela fica completamente louca com Louis a seguindo tentando fazer a mesma coisa”, lembra o príncipe, orgulhoso de seus filhos.

O duque classifica o café da manhã como “um momento muito feliz, onde as crianças simplesmente gostam de dançar, brincar e cantar”.

O príncipe William se juntou ao Apple Fitness+ para gravar suas experiências inspiradoras em podcasts, que apresentam histórias de pessoas influentes para inspirar os usuários a caminharem mais.

William aceitou participar porque ficou impressionado com como a proposta coincide com seus esforços de promover bem-estar e mais saúde física e mental. A gravação foi feita enquanto o príncipe caminhava até chegar a sua casa de campo.

Kate Middleton e seu marido buscam criar seus três filhos com o máximo de normalidade possível. A duquesa quer que seus filhos tenham uma infância feliz assim como a sua.

“Ela quer imitar sua educação, vivendo no campo com uma família muito unida. Ela deseja desesperadamente essa normalidade para seus próprios filhos”, disse um amigo da realeza à People.

No episódio, William reforça a importância de se manter mentalmente em forma e reflete sobre um momento em que foi tirado de sua zona de conforto, o que o levou a priorizar sua saúde mental.

As três músicas favoritas do príncipe William

A música também está presente na série, que vai ao ar em 6 de dezembro. O príncipe escolheu três canções favoritas e explicou porque elas são importantes para ele. Além de “Waka Waka” da Shakira, William também escolheu “The Best”, de Tina Turner, música que segundo ele, sua mãe, a princesa Diana, tocava no carro para aliviar a ansiedade dele e de Harry na volta às aulas.

“Você estava cantando e ouvindo música desde o caminho até os portões da escola, quando eles o deixaram está perdido nas músicas. Você vai querer tocá-lo novamente, apenas para manter aquele momento familiar”, lembrou.

E a terceira faixa musical favorita de William é “Thunderstruck”, do AC/DC. “Devo dizer que a primeira vez que coloquei, e já ouvi um milhão de vezes agora, pensei: ‘Bem, isso é muito pesado para uma manhã de segunda-feira’. Mas agora, quando ouço isso, é o melhor tônico para uma manhã de segunda-feira. É absolutamente energético, coloca sua semana no melhor humor possível e você sente que pode enfrentar qualquer coisa e qualquer pessoa”, finaliza.