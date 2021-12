Reconciliação à vista? Harry e Charles ensaiam reaproximação

Mais um capítulo do desentendimento da realeza com o príncipe Harry e Meghan Markle veio à tona, só que dessa vez as atualizações são mais positivas. Segundo o Page Six, o príncipe Charles e o filho caçula ensaiam uma reconciliação. Fontes revelaram ao veículo que os dois estão mais abertos para conversar novamente.

A última vez Charles e o Duque de Sussex se encontraram foi no funeral do príncipe Philip, em abril. Nem o nascimento da pequena Lilibet Diana fez com que Charles fosse visitar o filho, a nora e a neta.

“Charles ficou profundamente magoado quando Harry e Meghan simplesmente despejaram sobre a família. Eles estavam desistindo de seus papéis e se mudando para o exterior”, comentou uma fonte ao site sobre a saída do casal dos cargos da realeza.

De acordo com Mail on Sunday, um jantar teria sido planejado em junho, durante a inauguração da estátua de Diana, para os dois. No entanto, a realização do compromisso nunca foi confirmada.

“Não acho que [Harry e Charles] conversaram por um bom tempo, mas agora os canais de comunicação estão abertos”, afirmou, que alerta que ainda “nem tudo são rosas”.

O Natal seria uma boa oportunidade para o reencontro, mas o casal não irá para o Reino Unido. “Acho que a família aceita a situação. Eles não estão incomodados. Eles estão aceitando as coisas como elas são”, afirmou uma fonte.

De 2022 esse contato não deve passar. A equipe do palácio organiza uma grande celebrações pelo Jubileu de Platina da rainha em junho, que incluirá um concerto nos jardins do Palácio de Buckingham. Conectado com a avó, Harry certamente estará presente com a sua família.