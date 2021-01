William diz estar orgulhoso por rainha Elizabeth ter tomado a vacina

O príncipe William, do duque de Cambridge, prestou uma homenagem aos funcionários da linha de frente e voluntários que administraram a vacina contra o coronavírus em todo o Reino Unido.

Em uma videochamada com a equipe de Serviço Nacional de Saúde (NHS), William também expressou seu orgulho pela rainha Elizabeth e pelo príncipe Philip, duque de Edimburgo, por terem recebido a vacina Covid-19.

“Meus avós tomaram a vacina e estou muito orgulhoso deles por fazer isso, é muito importante que todos tomem a vacina quando forem solicitados.”

“Isso é porque temos um serviço de saúde que é líder mundial, isso é porque temos as pessoas certas, a pesquisa e o desenvolvimento certos aqui”, disse ele para a equipe e acrescentou: ‘Um enorme parabéns a todos vocês por fazerem sua parte em tal um momento monumental. ”

O vídeo foi compartilhado oficialmente pelo duque e pela duquesa de Cambridge no Instagram com a legenda: “Trabalho incrível #TimeVacina obrigado à equipe e aos voluntários em todo o Reino Unido que trabalham para garantir que os mais vulneráveis ​​em nossa sociedade sejam protegidos contra o coronavírus.”

“Uma vacina eficaz é a melhor forma de proteger as pessoas do vírus; todos nós temos um papel importante a desempenhar na proteção de nossos entes queridos e do NHS. ”

O vídeo também foi postado na conta oficial da família real no Instagram com a legenda: “O duque de Cambridge presta homenagem aos trabalhadores da linha de frente e voluntários que administram a vacina em todo o Reino Unido”.

