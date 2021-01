Videochamada revela detalhe sobre hobby de Kate Middleton

Designada fotógrafa oficial de sua família, Kate Middleton adora registrar os filhos em momentos divertidos. E, além de circular pelas redes sociais, os retratos ganham ainda outro destino: porta-retratos espalhados pelo lar do casal real.

Esse hobby da Duquesa de Cambridge ficou ainda mais evidente na sexta-feira (15), quando os fãs reais tiveram um vislumbre de uma das fotos especiais que ela e o príncipe William emolduraram e destacaram em sua casa de campo.

Durante uma videochamada com profissionais saúde que trabalham na linha de frente combatendo a pandemia do novo coronavírus, um retrato familiar do príncipe George foi visto atrás do casal, que estava sentado em um sofá em um dos quartos de sua propriedade rural em Norfolk.

A adorável foto foi lançada originalmente para o aniversário de 6 anos de George em julho de 2019. Nela, o risonho príncipe George é visto deitado no jardim da casa da família no Palácio de Kensington, enquanto veste a camisa oficial da Seleção Inglesa de Futebol – provando que ele é tão fã de futebol quanto seu pai.

Lockdown em Londres

Kate e William estão atualmente se isolando em Anmer Hall ao lado de seus filhos, George, 7, Charlotte, 5, e Louis, 2, já que o Reino Unido está sob seu terceiro grande bloqueio em meio à pandemia de Covid-19 em andamento.

William e Kate foram para Anmer Hall, que fica na propriedade de Queen’s Sandringham, pouco antes do Natal, depois que George e Charlotte saíram da escola para as férias. Mas, com um novo bloqueio nacional anunciado recentemente, eles não voltaram a Londres e as crianças não vão voltar para a escola, que foi fechada, junto com a maioria das outras na capital.

Os pais reais tiveram a experiência de educar em casa seus filhos mais velhos no início do ano, quando o país passou por seu primeiro grande bloqueio. Em abril, eles compartilharam detalhes sobre o tempo que passaram em casa com seus três filhos pequenos durante o bloqueio por conta da pandemia de coronavírus.

“Tem havido altos e baixos, como muitas famílias se isolando. George é muito mais velho que Louis e coisas assim, mas eles estão cientes, eu sempre fico surpresa”, disse Kate. “E embora você não queira assustá-los e torná-los muito opressores, acho que é apropriado reconhecer isso de maneiras simples e adequadas à idade.”

O casal real também foi questionado sobre como administrar o ensino doméstico, ao que William riu e disse que tinha sido “divertido”.

Kate acrescentou: “As crianças têm muita energia, não sei como. Honestamente, você chega ao final do dia e escreve a lista de todas as coisas que você fez naquele dia. Então, você arma uma barraca, desmonta a barraca de novo, cozinha, assa algo no forno. Você chega ao fim do dia – eles se divertiram muito – mas é incrível a quantidade de coisas que você pode fazer em um dia, com certeza. “

