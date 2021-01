Rainha Elizabeth e príncipe Philip recebem vacina contra a Covid-19

A rainha Elizabeth e seu marido, o príncipe Philip, receberam a vacina contra Covid-19. A monarca não especificou qual imunizante tomou, mas fez questão de tornar pública sua opção de ser vacinada.

Um médico particular foi à residência do casal em Windsor, de acordo com a rede de televisão CNN. Aos 94 anos, a rainha assiste seu país resistir a uma dura crise na luta contra a doença. O Reino Unido enfrenta o terceiro lockdown após os dados de contágio aumentarem de forma alarmante. Já são quase 80 mil mortos na região.

Familiares próximos, como o príncipe Charles e seu filho, William, já declaram publicamente terem contraído o novo coronavírus. Ambos afirmaram terem tido versões mais leves, sem a necessidade de deixarem suas casas para tratamento.

A rainha e seu marido, com 99 anos, dão exemplo para os britânicos e para o resto do mundo, num momento em que a onda negacionista tem se tornado mais forte e questionado a eficácia e segurança das vacinas.

A notícia foi revelada pelo Palácio de Buckingham no dia do aniversário da duquesa Kate Middleton.