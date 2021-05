Saiba o que Harry falou e pode causar a perda do seu título na realeza

Príncipe Harry lançou junto com Oprah Winfrey uma série documental chamada The Me You Cant’n See (em português, O que eu e você não pode ver), que estreia em 21 de maio, na Apple TV.

Na companhia de outros famosos e pessoas anônimas, na produção, ele fala sobre traumas e dores que sofreu desde criança e como essas marcas impactaram ao longo de sua vida. Segundo a People, Lady Gaga está entre as convidadas.

A série é mais um espaço em que Harry discorre sobre sua saúde mental e suas marcas do passado. Em entrevista ao podcast Armchair Expert, de Dax Shepard, o duque falou sobre a exposição excessiva que conviveu desde sempre e a falta de apoio do pai, o príncipe Charles, após o seu desligamento das funções reais.

Esse comportamento do príncipe não vem agradando em nada a família real, que, segundo o Daily Mail, já teria colocado uma consequência para os atos de Harry.

“O duque de Sussex passou agora um tempo significativo enfatizando que ele não é diferente de ninguém e atacando a instituição que ele diz ter causado tanta dor. Há um sentimento crescente de que, se você não gosta da instituição, muito, você não deveria ter os títulos”, afirmaram os assessores da realeza, segundo o site.

Harry afirmou que, quando era criança, seu pai casou muita dor e sofrimento em sua vida, pois na infância passou pelo mesmo problema com o pai, o príncipe Philip. Para a assessoria, a fala do príncipe foi uma falta de respeito com a rainha.“As pessoas estão chocadas por ele ter feito isso com a rainha quando o duque de Edimburgo mal está no túmulo.”

Veja o trailer da série documental em que Harry aparece com 12 anos, no velório da mãe princesa Diana, ao lado do pai príncipe Charles: