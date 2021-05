Saiba qual é a grande aposta de nome para a filha de Meghan e Harry

Meghan Markle e príncipe Harry estão ansiosos para chegada do segundo filho do casal, que será uma menina. Mas não são só eles que estão nessa expectativa. Os clientes das casas de apostas da Inglaterra também aproveitam a reta final da gestação de Meghan para deixar o palpite sobre o possível nome da pequena que está a caminho.

O site do Reino Unido, Ladbrokes,observou após a morte do príncipe Philip o crescimento de apostas do nome Philippa para a filha de Harry e Meghan. Mesmo assim, o site reduziu as possibilidades de aposta de 3/1.

Jessica O’Reilly, da Ladbrokes, comentou com a People o motivo da redução. “O apoio ao bebê Philippa não mostra sinais de desaceleração e fomos forçados a reduzir as chances de que esse seja o nome da filha de Harry e Meghan.”

As primas de Harry, Princesa Eugenie e Zara Tindall, já prestaram homenagem ao avô em vida, dando aos seus filhos recém-nascidos o nome do meio do bisavô.

Mas as apostas não param por aí. Outros palpites em destaque são Diana e Elizabeth, que estão perto do topo da classificação em 01/05 e 01/10, assim como Allegra; Alexandria; Grace; Emma; Rose; Alice e Victoria. Vela lembrar que com o primeiro filho, Archie, o casal fugiu completamente das apostas.

Na entrevista com Oprah Winfrey, eles revelaram que o bebê era uma menina e Harry disse: “grato por ter qualquer filho, qualquer um ou dois teria sido incrível, mas ter um menino e depois uma menina … agora temos nossa família e nós temos quatro de nós.”