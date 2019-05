Príncipe Charles abre pousada na Escócia

A realeza britânica não para de surpreender. Após o nascimento do neto caçula Archie, filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, o príncipe Charles inaugurou uma pousada em Caithness, na costa norte da Escócia. Chamada de “The Granary Lodge”, o lugar tem dez quartos disponíveis, que podem ser reservados por 160 libras a diária, cerca de 800 reais.

A pousada fica nas terras do Castelo de Mey, antiga residência da avó do príncipe Charles, a rainha Elizabeth. The Granary Lodge está a uma curta distância do castelo, que agora funciona como uma atração turística.

Além das suítes de luxo, o estabelecimento oferece café da manhã preparado na hora com ingredientes locais. Dentro da pousada, é possível ver fotos da família real penduradas nas paredes.

A região de Caithness é conhecida por suas lindas falésias e por abrigar destilarias e castelos que atraem turistas. O desenvolvimento da pousada foi administrado pela Prince’s Foundation, da qual o príncipe Charles é presidente, com um investimento multimilionário.

Os lucros “irão manter e operar a propriedade como um destino turístico”, de acordo com um comunicado da Clarence House, residência oficial do príncipe Charles e de Camila Parker Bowles.

