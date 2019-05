O anúncio do nascimento do bebê real em 10 fotos

Meghan Markle deu à luz o seu primeiro filho com o Príncipe Harry no início desta segunda-feira, 6 de maio. O anúncio foi revelado através do Instagram oficial do casal, que dizia ainda que o bebê é um menino. Ele nasceu com 3,260 kg às 5h26 no horário local.

Extremamente animado, o Duque de Sussex falou à imprensa horas depois do nascimento de seu primeiro filho. “Estou muito animado em anunciar que Meghan e eu tivemos um menino esta manhã, um menino muito saudável. Estou tão incrivelmente orgulhoso da minha esposa”, anunciou.

E como todo grande evento que diz respeito à Família Real, os britânicos e o mundo todo acabam se envolvendo na história de uma maneira ou de outra, seja com muitas comemorações ou assistindo de perto ou de longe aos rituais e tradições da realeza.

1) Já que não temos ainda a foto do bebê, o primeiro grande momento foi a aparição de Harry, extremamente feliz, numa coletiva à imprensa. Sorridente e emocionado, ele falou sobre como estava animado em ser pai e orgulhoso da esposa Meghan.

2) Tony Appleton, pregoeiro não-oficial da família real, é uma figura famosa e já conhecida dos fãs da realeza. Ele se tornou notável por seus anúncios não oficiais de eventos reais, como o nascimento do príncipe George de Cambridge em 2013. Obviamente ele estava em frente ao Castelo de Windsor para anunciar a chegada do bebê de Meghan e Harry.

3) O aviso oficial do nascimento do bebê do Duque e da Duquesa de Sussex foi posto em exposição na porta do Buckingham Palace horas após seu nascimento, em Londres, no Reino Unido.

“A Rainha e a Família Real estão encantados com a notícia de que Sua Alteza Real A Duquesa de Sussex recebeu em segurança seu filho às 05h26 de hoje. Sua Alteza Real e seu filho estão bem.”

4) Outro ponto marcante do nascimento do bebê real foi a presença dos fãs da realeza nos arredores do Castelo de Windsor, grande ponto turístico em Berkshire, na Inglaterra. Eles trouxeram faixas, cartazes e fotos de Meghan e Harry, além de vestes com as cores da bandeira do Reino Unido. O clima foi de uma verdadeira festa!

5) Além do Instagram do casal real, o anúncio do sexo do bebê também foi feito – não oficialmente, é claro – através da BT Tower, famosa torre de comunicações localizada em Fitzrovia, Londres. A projeção feita no monumento trazia a seguinte mensagem: “É um menino! Parabéns, Harry e Meghan”.

6) E, como não poderia faltar, outro grande marco deste nascimento foram os celulares em mãos para muitas fotos! O Buckingham Palace, em Londres, atraiu uma multidão ansiosa para fotografar o anuncio oficial e também as figuras divertidas que estavam em frente ao palácio.

