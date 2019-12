Após escândalo, Príncipe Andrew não aparece no noivado da filha, Beatrice

A princesa Beatrice e o executivo Edoardo Mapelli anunciaram o noivado em setembro deste ano. Porém, a festa de noivado teria sido cancelada, pois a família real estava no meio de um furacão: o escândalo que envolvia o Príncipe Andrew, que por anos foi amigo do pedófilo condenado Jeffrey Epstein.

Um mês após a retirada do terceiro filho da Rainha Elizabeth II da vida pública, o casal decidiu fazer uma cerimônia discreta na última quarta-feira (18) em Londres. Amigos e familiares estiveram no evento, como a mãe de Beatrice, Sarah Ferguson, e a irmã Eugenie.

Outros importantes nomes entre os convidados incluíam a cantora pop Ellie Goulding, amiga de Beatrice, Pippa Middleton e James Middleton, irmãos de Kate Middleton, e James Blunt e Robert De Niro. No entanto, a ausência mais sentida foi a do pai dela, Andrew.

Apesar da ausência, de acordo com o Entertainment Tonight, o Príncipe Andrew ainda planeja levar a filha ao altar no casamento que está marcado para o mês de junho de 2020.

Leia mais: Coincidência? Anel de noivado de Beatrice é bem parecido com o de Meghan

+ Cartão de Natal de Kate e William é a coisa mais fofa que você verá hoje

PODCAST – Renove seu estilo com as roupas que você já tem no armário