Coincidência? Anel de noivado de Beatrice é bem parecido com o de Meghan

A Princesa Beatrice anunciou nesta quinta-feira (26) seu noivado com o milionário Edoardo Mapelli Mozzi. Graças à sua irmã, a princesa Eugenie, os fãs conseguiram ver como é o anel de noivado, que tem algumas semelhanças com o usado por Meghan Markle.

A aliança é feita de platina e possui um grande diamante no centro, posicionado entre os dois cortes menores do cristal. De acordo com o Daily Mail, o anel, de 3,5 quilates, foi desenhado por Shaun Leane e custa £100 mil (cerca de R$ 500 mil).

Ainda de acordo com o jornal britânico, Leane teve uma consulta particular com Edoardo para pensar o design do anel e incluir nele significados pessoais para o casal. “Poder incorporar características de Edoardo e da princesa Beatrice no design resultou em um anel único que representa o amor deles e suas vidas entrelaçadas”, contou o designer ao Mail.

Anel de noivado da princesa Beatrice

No entanto, além da própria beleza do anel, um detalhe chamou a atenção na aliança: ela é bem parecida com a usada por Meghan quando ficou noiva de príncipe Harry – inclusive, o anel foi desenhado por ele e incluía cristais da coleção de Princesa Diana e um diamante central vindo de Botswana.

O diretor administrativo da 77Diamonds.com, Tobias Kormind, explicou que, diferentemente de Kate Middleton e Eugenie, que receberam pedras coloridas, Beatrice e Meghan ganharam anéis mais modernos.

“Embora Meghan tenha recebido um diamante com lapidação em almofada, um formato de diamante mais antigo, mas mais moderno, Beatrice recebeu o diamante mais popular e mais brilhante, um redondo, acompanhado por um par de diamantes em baguetes, o que cria uma aparência art déco”, aponta Kormind. “Isso está muito na moda e é uma das tendências para 2020.”

Anel de noivado de Meghan Markle, que continha diamantes da coleção de Lady Di

