Atualizado em 4 out 2020, 12h49 - Publicado em 4 out 2020, 12h30

Após a Netflix divulgar as primeiras imagens de Emma Corrin caracterizada de princesa Diana em The Crown, neste sábado (3), a plataforma mostrou um registro da Lady Di vestida de noiva na série.

A quarta temporada estreia no dia 15 de novembro. A pandemia não atrapalhou o lançamento, pois as gravações foram finalizadas em março, antes da quarentena ser decretada.

Nesta fase, o público poderá acompanhar a época em que a família real britânica, principalmente a rainha Elizabeth II, busca incessantemente uma noiva para Charles, nos anos 70. O casamento do príncipe com Diana é bastante aguardado, assim como o registro da depressão que a princesa enfrentou nos primeiros anos da união e o nascimento William e Harry.

Na divulgação da imagem no perfil oficial da série no Twitter, foi apontado que a ideia não era fazer uma cópia fidedigna. “A figurinista vencedora do Emmy, Amy Roberts, queria capturar o mesmo espírito e estilo do design original de David e Elizabeth Emanuel, sem criar uma réplica para Emma Corrin”, informou.

Veja abaixo a foto do vestido para a série, usado pela atriz Emma Corrin, e a de Diana no dia do casamento:

Emma Corrin, The Crown

Princesa Diana e Príncipe Charles

Enquanto a temporada não é lançada, assista ao trailer da produção: