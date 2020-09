Harry e Meghan estariam negociando reality show com a Netflix

Parece que veremos o Duque e a Duquesa de Sussex nas telinhas antes do esperado. Poucas semanas após a confirmação da parceria entre o casal e a Netflix, fontes contaram ao The Sun que o príncipe Harry e Meghan Markle estariam discutindo com a plataforma de streaming a possibilidade de serem os personagens centrais de um reality show. Isso porque, segundo a fonte, Markle quer que o mundo veja seu verdadeiro eu.

Gravada ao longo de três meses, a série acompanharia o casal em seu dia a dia na nova vida em Montecito, Califórnia. “Eles podem ter tido todas essas ideias grandiosas sobre produções épicas destacando as causas ambientais e o abismo da pobreza, mas a Netflix obviamente tem suas demandas”, disse um dos informantes.

Outra fonte afirmou que as filmagens na verdade se concentrariam na filantropia do casal e “não no que fazem por trás das portas”. Também não ficou claro se seriam permitidas câmeras na mansão dos Sussex.

Apesar de terem sido negados por representantes do casal, os rumores sobre o reality foram o bastante para gerar críticas a uma suposta hipocrisia do par e suas exigências por privacidade.

“Nos disseram que eles tinham ido para a Califórnia em busca de maior privacidade, então tudo parece bastante hipócrita”, comentou Ingrid Seward, editora da Majesty Magazine, ao The Sun. “Isso é exatamente o que eles disseram que não fariam.”

Já o ex-ministro Norman Baker acusou os dois de “claramente explorar” seus laços com o Palácio de Buckingham, apesar de terem abandonado suas responsabilidades reais. “Sejamos francos sobre isso: a Netflix não ofereceria uma grande negociação a Harry por causa de suas opiniões interessantes”, disse Baker ao programa Good Morning Britain. Ele também pediu à Rainha Elizabeth que removesse os títulos reais do casal.

Procurada pelo The Sun, a Netflix respondeu que Harry e Meghan possuem “vários projetos em desenvolvimento, incluindo uma série de documentários inovadores sobre a natureza e uma animação que celebra mulheres inspiradoras”. E completou enfatizando que, no momento, não estão revelando nada da lista de programação.

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política