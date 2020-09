Netflix divulga imagens oficiais de Diana e Margaret Thatcher em The Crown

A Netflix divulgou as primeiras imagens da quarta temporada da série The Crown. Nas imagens, os fãs da série podem ver as duas personagens mais esperadas da próxima fase da série, a Princesa Diana, interpretada por Emma Corrin, e a primeira-ministra Margaret Thatcher, interpretada por Gillian Anderson. No teaser da nova temporada, que estreia no dia 15 de dezembro, as personagens apareceram apenas de costas para a câmera.

A quarta temporada de The Crown se passará na década de 1980, logo após Thatcher se tornar a primeira mulher a assumir o cargo de liderança do parlamento britânico. Nas imagens oficiais, ela aparece em frente à residência oficial e escritório dos primeiros-ministros na Downing Street, número 10.

Já Diana será retratada já como uma figura de interesse dos paparazzi, antes e pouco depois de seu casamento com o Príncipe Charles. Outras fotos trazem o já conhecido elenco da terceira temporada: Olivia Colman como a rainha Elizabeth II, Tobias Menzies como príncipe Philip e Josh O’Connor como príncipe Charles.

A nova temporada da série foi filmada antes da pandemia de Covid-19. A quinta e última temporada deve demorar um pouco mais para chegar à Netflix. Provavelmente, as filmagens só começarão no ano que vem e a temporada completa irá ao ar apenas em 2022.

Assista ao teaser da quarta temporada:

