Kristen Stewart será Princesa Diana em filme sobre o divórcio com Charles

Depois de Naomi Watts, que interpretou Diana em um filme de 2013 que acabou não performando bem, Hollywood tem uma nova aposta para dar vida a Lady Di no cinema – a atriz Kristen Stewart.

Ela, que esteve no filme “Crepúsculo” e “As Panteras”, será a Princesa Diana em “Spencer“, um drama sobre o divórcio entre Lady Di e o Príncipe Charles.

Kristen tem experiência para fazer biopics, que são cinebiografias dramáticas de um personagem não ficcional. Stewart interpretou Jean Seberg em “Seberg Contra Todos” e Joana Jett em “The Runaways – Garotas do Rock”.

Segundo o site Deadline, as filmagens devem começar no início de 2021, sob a direção de Pablo Larrín. “Kristen é uma das melhores atrizes em atividade atualmente. Para interpretar esse papel do jeito certo, você precisa ter um tipo de mistério especial. Kristen já provou que pode ser muitas coisas, então ela tem esse mistério, além da mistura certa de fragilidade e força”, disse o diretor.

Para a próxima – e provavelmente última – temporada de “The Crow”, a atriz Emma Corrin é a responsável por dar vida à icônica Princesa de Gales.