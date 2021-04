Entenda a relação conturbada de príncipe Philip e Lady Di

Depois da notícia da morte do príncipe Philip, na internet começou um burburinho sobre a relação da princesa Diana com o monarca.

Embora sogro e nora aparentassem cultivar um bom convívio, no início da relação da princesa com Charles, ao longo do tempo a convivência mudou drasticamente.

A separação da nora e do filho foi um divisor de águas, já que, segundo a imprensa britânica, ele enviava cartas contraditórias à Diana. Certos recados de Philip expressavam suporte a ela, mas outros colocavam Lady Di como culpada pela suposta traição de Charles com Camilla.

Segundo o livro Ex-modormo real, de Paul Burrell, Diana guardou todas as cartas e registrou as mensagens em fotos para enviar a amigos de confiança com o intuito de preservar as acusações.

Philip encomendou a morte de Lady Di?

É de conhecimento de todos que o motivo da morte da princesa foi um acidente de carro, em 1997, em Paris. Na ocasião, Diana estava com seu namorado, o herdeiro egípcio milionário Dodi Al-Fayed.

Ainda que a batida tenha sido provocada por uma perseguição de paparazzis, o pai de Al-Fayed não acreditou na explicação e apontou Philip como responsável por uma armadilha planejada para provocar o acidente. Ele tentou por anos comprovar sua teoria na justiça, mas ela não foi aceita.

Alguns seguidores da princesa endossam essas teorias da conspiração, o que explica o motivo do hashtag #LadyDi ter sido tão compartilhada nesta sexta-feira (9) após o falecimento de Philip.