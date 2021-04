Britânicos pedem que William seja rei no lugar de Charles

Uma pesquisa feita pela Deltapoll, com mais de 1.500 pessoas, revelou que 47% dos entrevistados preferem que William ocupe o lugar de rei no lugar do pai príncipe Charles, que recebeu apenas 27% dos votos. O levantamento foi feito entre os dias 31 de março e 1º de abril.

Quase metade dos que responderam o estudo disseram que querem William como o próximo rei quando o reinado da rainha Elizabeth, de 94 anos, acabar.

Dos que votaram para que Charles assuma a coroa, apenas 5% dos entrevistados eram jovens da faixa etária de 18 e 24 anos. O diretor da Deltapoll, Joe Twyman, escreveu no Twitter que obviamente não é o público que toma essas decisões, mas o príncipe William é a primeira escolha de longe em relação ao pai.

Which member of the royal family would you like to see be the next monarch? This is obviously not decided by the British public, but Prince William is the top choice, by some distance. There are big age differences, however, and among 18 to 24 year olds Harry comes out on top. pic.twitter.com/Xsrw3UgI5C

— Joe Twyman (@JoeTwyman) April 7, 2021